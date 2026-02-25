Elezioni provinciali, ecco il numero d’ordine delle liste sorteggiate

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 Febbraio 2026, presso la Sala Consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo, l’Ufficio Elettorale della Provinciain seduta pubblica ha proceduto al sorteggio del numero d’ordine delle liste dei candidati alle elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino del 15 Marzo 2026.  

L’ordine sorteggiato è il seguente:

Lista n. 1 Davvero Avellino
Lista n. 2 Hirpinia Libera
Lista n. 3 Avanti per l’Irpinia
Lista n. 4 Partito Democratico
Lista n. 5 Proposta Civica per l’Irpinia