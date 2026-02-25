Elezioni provinciali, ecco il numero d’ordine delle liste sorteggiate

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 Febbraio 2026, presso la Sala Consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo, l’Ufficio Elettorale della Provincia – in seduta pubblica – ha proceduto al sorteggio del numero d’ordine delle liste dei candidati alle elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino del 15 Marzo 2026.
L’ordine sorteggiato è il seguente:
– Lista n. 1 Davvero Avellino
– Lista n. 2 Hirpinia Libera
– Lista n. 3 Avanti per l’Irpinia
– Lista n. 4 Partito Democratico
– Lista n. 5 Proposta Civica per l’Irpinia