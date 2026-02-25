Danni alle auto e fuga nel Corso: convalidato l’arresto del trentaseienne

AVELLINO- Il Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone ha convalidato l’arresto eseguito dagli agenti delle Volanti di Via Palatucci del trentaseienne di Monteforte Irpino resosi autore due giorni fa, prima di un danneggiiamento di autovetture, quelle parcheggiate in una traversa di Via Roma e poi, all’arrivo di una volante della Polizia anche di una fuga lungo il Corso con la sua vettura, bloccata dopo un inseguimento di circa un chilometro dagli agenti della Questura di Avellino. Al termine dell’udienza di convalida, quella celebrata questa mattina in Tribunale, dove il trentaseienne, assistito dall’avvocato Enrico Matarazzo ha scelto di non rispondere alle domande del magistrato, il Gip ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura, che come chiesto dalla difesa (non ci sono state istanze di revoca o attenuazione) dovrebbero essere scontati in una struttura di cura.