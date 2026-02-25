Raid nella notte al Tabacchi di un distributore sulla Bonatti: indaga la Polizia

AVELLINO- Raid nella notte al Tabacchi all’interno di un distributore sulla Bonatti. Un’azione “lampo” quella messa a segno da una banda, composta da quattro soggetti con volto travisato, che hanno raggiunto il luogo del “colpo” a bordo di un’ Audi e grazie anche ad una serie di contenitori in pochi minuti hanno portato via tabacchi e gratta & vinci dall’ esercizio commerciale. Il furto è avvenuto intorno alle tre della scorsa notte. Sul posto sono intervenuti per i primi rilievi gli agenti della Volanti di Via Palatucci, le indagini sono condotte dal personale della Squadra Mobile di Avellino. Il bottino del raid è ancora in corso di accertamento.