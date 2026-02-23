Provinciali, D’Agostino: “Centrodestra irpino compatto, abbiamo lavorato nell’interesse esclusivo dei territori”

Il centrodestra irpino si presenterà compatto alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale con la lista “Hirpinia Libera” come segnale di crescente radicamento sui territori e un passo avanti verso una prospettiva unitaria anche in vista delle future sfide amministrative. La lista, composta da amministratori provenienti da diverse aree della provincia, viene descritta come “forte e rappresentativa”. Secondo il segretario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino, il lavoro svolto nelle ultime settimane è stato orientato “all’esclusivo interesse dei territori”, con l’obiettivo di salvaguardare l’unità della coalizione.

“Forza Italia – ha sottolineato il segretario provinciale di Forza Italia, D’Agostino – ha messo la propria forza al servizio dell’obiettivo comune, con lealtà e senso di responsabilità, nella convinzione che l’unità del centrodestra sia un valore da coltivare sempre, al di là delle convenienze del momento”.

Nelle settimane che precederanno il voto, la coalizione illustrerà la propria proposta agli amministratori chiamati alle urne, puntando ad ampliare la capacità di rappresentanza “campanile per campanile”. L’auspicio è che lo stesso spirito unitario possa essere ritrovato anche nei comuni che andranno al voto in primavera, a partire dal capoluogo.

“Con lealtà e senso di responsabilità – ha concluso il segretario provinciale – il nostro dovere è quello di ricercare ovunque la sintesi più funzionale all’obiettivo e all’interesse delle comunità, andando oltre i tatticismi e le ragioni di parte.”