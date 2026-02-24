Cultura della Legalita’, Carabinieri in “cattedra” a Forino e Avella

FORINO- Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma e concordate con gli Uffici Scolastici proseguono, nella provincia di Avellino, gli incontri tra i Carabinieri e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Negli ultimi giorni, nell’ambito del progetto della Cultura della Legalità i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato circa 150 frequentatori dell’Istituto Comprensivo Serino e dell’Istituto Statale “Mons. Pasquale Guerriero” I ragazzi della scuola primaria di Forino e di quella secondaria di primo grado di Avella, dopo aver sentito come l’Arma dei Carabinieri è organizzata e le principali attività istituzionali, hanno ascoltato con attenzione le indicazioni ricevute sull’uso del telefono cellulare, sui rischi nascosti del web. Numerosissime sono state le domande sul percorso formativo necessario per diventare Carabiniere e sul rispetto delle leggi.Momenti conclusivi ed emozionanti si sono avuti quando gli studenti hanno potuto osservare da vicino le autoradio impiegate quotidianamente per i servizi di pronto intervento e hanno assistito a una simulazione di comunicazione tra l’operatore della Centrale Operativa e una pattuglia impegnata in un servizio esterno, momento che ha permesso loro di comprendere l’importanza della tempestività e del coordinamento nelle attività di controllo del territorio.

L’incontro si è concluso con saluti affettuosi, strette di mano e qualche timido abbraccio ma con la consapevolezza, per tutti gli studenti, di avere dei punti di riferimento ai quali rivolgersi per risolvere ogni problema.