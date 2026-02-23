“Storia di una famiglia imperfetta”, al Circolo della Stampa la presentazione del nuovo libro di Luca Trapanese

Il 4 marzo, alle 17:00, il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà la presentazione del nuovo libro di Luca Trapanese, “Storia di una famiglia imperfetta”, pubblicato da Salani Editore. Un appuntamento culturale atteso, che porterà in città una delle voci più sensibili e ascoltate sul tema della genitorialità, dell’inclusione e dei diritti civili.

Nel suo nuovo lavoro, Trapanese intreccia con una scrittura limpida e intensa il racconto della propria esperienza di padre e di figlio, restituendo una testimonianza che parla di amore autentico, legami che resistono all’assenza e famiglie che si costruiscono nella verità delle relazioni, oltre ogni schema prestabilito.

Ad accogliere l’autore sarà Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle. Insieme a lei interverranno Simona Romani, referente per le pari opportunità, Antonella Valente, pedagogista, Aniello De Piano, avvocato esperto in diritti civili, e Rosaria Carifano, giornalista di Orticalab, che modererà l’incontro e guiderà il dialogo con Trapanese.

L’evento si propone come un momento di confronto aperto alla cittadinanza, un’occasione per riflettere sui temi dell’inclusione, della genitorialità e dell’impegno civico che attraversano il libro. Una testimonianza che invita a guardare oltre le definizioni tradizionali di famiglia e a riconoscere il valore dei legami costruiti nella cura e nella responsabilità reciproca.