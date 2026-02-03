Provincia, si torna al voto per il Consiglio: mancano però i 33 consiglieri di Avellino

AVELLINO- Si torna al voto per rinnovare il Consiglio Provinciale di Avellino. Dovrebbe arrivare oggi la firma del decreto di indizione delle elezioni di secondo livello (come previsto dalla legge Del Rio) da parte del presidente della Provincia di Avellino Rizieri Rino Buonopane. La data indicativa dovrebbe essere quella del 15 marzo. Al voto andranno sindaci e consiglieri comunali dei comuni irpini. Sulla consultazione peseranno anche due assenza importanti. A partire da quella dei 33 consiglieri comunali della città capoluogo. Avellino, che in termini di voto ponderato riveste un ruolo decisivo anche nelle elezioni dei consiglieri provinciali, resterà fuori a causa del commissariamento del Consiglio Comunale. Stesso discorso vale per Cervinara, una delle comunità che ricadono nella fascia C. Ci sarà questa volta una lista di chiara espressione del centrodestra, visto che è molto improbabile che si riproponga il patto Festa- Petitto, che aveva portato sugli scranni di Palazzo Caracciolo ben tre consiglieri provinciali. Cosa farà il PD? Intanto per le elezioni del presidente della Provincia c’è tempo fino al 18 ottobre, data in cui c’era anche un emendamento per accorpare il voto con i consigli provinciali. Anche in questo caso non è ancora chiaro se il Partito Democratico continuerà a sostenere la candidatura del presidente uscente Rizieri Rino Buonopane.

I COMUNI DIVISI PER FASCE

Fascia A (fino a 3000 abitanti)

Andretta, Aquilonia, Bonito, Cairano, Calabritto, Candida, Capriglia, Carife, Casalbore, Cassano, Castel Baronia, Castelfranci, Castelvetere, Cesinali, Chiusano, Contrada, Conza, Domicella, Flumeri, Fontanarosa, Greci, Grottolella,

Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio,

Luogosano, Marzano di Nola, Melito Irpino,

Montaguto, Montefredane, Montefusco,

Montemarano, Monteverde, Morra De Sanctis, Ospedaletto d’Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Paternopoli,

Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietrastornina,

Prata di Principato Ultra (commissariata) ,.Quadrelle, Quindici (commissariata)

Rocca San Felice, Roccabascerana, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, San Nicola Baronia, San Potito Ultra, San Sossio Baronia, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo a Scala, Sant’Angelo all’Esca, Santo Stefano del Sole, Savignano Irpino, Scampitella, Senerchia, Sirignano,

Sorbo Serpico, Sturno, Summonte, Taurano , Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Torrioni, Trevico, Tufo, Vallata,

Vallesaccarda, Venticano, Villamaina,

Villanova del Battista, Zungoli.

Fascia B (da 3000 a 5000)

Aiello Del Sabato, Altavilla Irpina, Bagnoli, Baiano, Bisaccia, Calitri, Caposele, Frigento

Gesualdo, Lauro, Manocalzati, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Nusco, Pratola Serra, Rotondi, San Martino Valle Caudina,

Sant’Angelo dei Lombardi, Sperone, Volturara Irpina

Fascia C (da 5000 a 10.000)

Avella, Cervinara (commissariato), Forino,

Grottaminarda, Lioni, Mirabella Eclano, Montella, Montemiletto, Mugnano del Cardinale, Serino.

Fascia D (da 10.000 a 30.000)

Ariano Irpino, Atripalda, Mercogliano, Monteforte, Montoro, Solofra

Fascia E

Avellino 33 consiglieri (commissariata)