Montoro, gli alunni del “Piccolo Principe” donano un nuovo bambinello dopo il furto nel presepe

MONTORO- Un bambinello nuovo per sostituire quello rubato nel presepe della Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Nicola da Tolentino di Figlioli a Montoro. A donarlo alla comunità sono stati i piccoli alunni della Scuola dell’infanzia Paritaria “Il Piccolo Principe” di Montoro. La consegna del bambinello durante la Santa Messa nella chiesa di Figlioli nel Giorno della Vita, dopo le benedizione dell mamme in dolce attesa e proprio riferito ad ogni bambino che viene al mondo. Come hanno ricordato sulla pagina ufficiale dell’Istituto: “abbiamo vissuto un momento di profonda gioia e serena condivisione, illuminato dal messaggio delle Beatitudini.Un sentito grazie a tutti i presenti e, in modo particolare, a don Adriano D’Amore, guida spirituale della nostra comunità”.