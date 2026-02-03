Magistrati per il Si’, tra le cinquantuno adesioni anche due giudici irpini

AVELLINO- Ci sono anche le firme di due magistrati irpini tra i cinquantuno che hanno raccolto l’Appello del giudice Carmen Giuffrida e aderito al messaggio dei “Magistrati per il SÌ”. Si tratta di Natalia Ceccarelli, il magistrato, consigliere Corte Appello Napoli, componente del Comitato Direttivo Centrale dell’ A.N.M, che già era balzata agli onori delle cronache referendarie proprio per il suo intervento contro la maggioranza dell’Anm durante un Comitato di qualche giorno fa e Mario Fiore, anche lui irpino, originario di Montoro, presidente sezione Corte Giustizia Tributaria primo grado Salerno, già magistrato di sorveglianza. “Liberi da condizionamenti- si legge nell’appello- ci dissociamo pubblicamente dal merito e dai toni delle posizioni maggioritarie dell’A.N.M.Dichiariamo la nostra adesione alla riforma.La piena indipendenza della magistratura e dei singoli magistrati, compromessa dalla degenerazione correntizia, è garantita solo dal sorteggio secco dei consiglieri dei C.S.M”. Tra i cinquantuno firmatari ci sono Alfonso D’Avino, procuratore Procura Parma, Clementina Forleo, consigliere Corte Appello Roma, il giudice che ha promosso l’ appello, Carmen Giuffrida, giudice Tribunale Minorenni Catania, Annalisa Imparato, sostituto procuratore Santa Maria Capua Vetere, Paolo Itri, presidente sezione Corte Giustizia Tributaria primo grado Napoli, già magistrato della DNA, Catello Maresca, magistrato distaccato presso commissione bicamerale questioni regionali.