Sono state completate le procedure concorsuali per la copertura a tempo pieno e determinato di sei posti per vari profili da inserire nell’organico dell’Ente. Provincia, pronta l’unità speciale per il Pnrr. Il nuovo dirigente tecnico arriva dal Comune di Avellino.

Nella sezione “Concorsi” del sito internet della Provincia sono state pubblicate le graduatorie di merito finali delle selezioni relative a due posti di istruttore direttivo esperto in contabilità pubblica e in rendicontazione; due posti di istruttore direttivo esperto digitale; due posti di istruttore direttivo esperto in ambiente ed energia rinnovabili.

Il presidente Rizieri Buonopane, inoltre, ha individuato, con proprio decreto, l’architetto Giuseppina Cerchia, dirigente tecnico a tempo determinato extra dotazione organica, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del d.lgs. 267/2000, per l’Unità Amministrativa Speciale per il Pnrr e gli investimenti. Nomina che è stata decisa a seguito della selezione delle scorse settimane.

“L’Amministrazione Provinciale, con i sei profili specifici e il dirigente tecnico, potrà contare su un’Unità Amministrativa Speciale che si occuperà esclusivamente dei progetti del Pnrr e degli investimenti, con l’obiettivo di intercettare e sfruttare ogni possibilità di finanziamento – dichiara il presidente Buonopane – Una task force che avrà anche un ruolo di supporto per gli enti locali nell’ambito della nostra funzione di Assistenza Tecnico-Amministrativa ai Comuni. Doveroso e sentito il ringraziamento al direttore generale, la dottoressa Brunella Asfaldo, che ha coordinato tutte le procedure in maniera impeccabile e agli uffici del settore Amministrativo e Finanziario, per l’attenta e intensa attività portata avanti. E’ questa l’occasione anche per ringraziare l’intero personale, che in questo primo anno di mandato ha accompagnato la nostra azione con grande spirito di collaborazione”.