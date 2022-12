Atripalda, tutto pronto per lo “shopping di Natale”. Domenica un evento da non perdere. La centralissima via Roma domenica sarà chiusa al traffico dalle 6 alle 24.

Oltre alle proposte e alle offerte, dei negozi, ci sarà l’area food, con ben 14 postazioni dedicate alla somministrazione e al consumo sul posto dei prodotti tipici sia di Atripalda che del Natale. Ogni stand avrà delle proprie sedute, quindi sarà davvero una grande festa all’aperto.

Ci sarà l’imbarazzo della scelta per chi voglia assaggiare o mangiare comodamente nella strada dello shopping natalizio atripaldese. Si va dal più classico panino con la salsiccia fino ai fusilli col pezzente, passando per i fagioli alla messicana, il baccalà, le crepes dolci o salate, le zeppole e tutti i classici dolci di Natale, il tutto, ovviamente, accompagnato da vino o birre.

Ma non solo cibo, tanto lo spazio dedicato ai veri protagonisti delle feste, ovvero i bambini. Attrazioni molto belle per allietare la giornata: trenino, falconieri dell’Irno, fattoria didattica, villaggio di Babbo Natale, renne di Babbo Natale, artisti di strada e musica dal vivo.