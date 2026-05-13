Provincia, niente stop al voto per la presidenza: il Tar respinge la sospensiva

AVELLINO- Non ci sarà uno stop alla macchina organizzativa per le elezioni del nuovo presidente della Provincia di Avellino. Il presidente del Tar di Salerno (I Sezione) Salvatore Mezzacapo, ha rigettato con un decreto monocratico l’istanza avanzata dai sindaci e amministratori: Franco Archidiacono, Luca Cafasso, Ivo Capone, Antonio Cardillo, Alfredo Cozza, Luigi De angelis, Carmine De Fazio, Aurelio De mattia, Pasquale De Santis, Franca Filarmonico, Sebastiano Gaeta, Nicola luigi Norcia, Annamaria Oliviero, Carmine Panza, Vito Pelosi, Francesco Pepe, Salvatore Santangelo, Marcantonio Spera, Fabio Squadritti, Giovanni Toriello, rappresentati e difesi dall’avvocato Marcello Fortunato. La sospensione in primis del decreto presidenziale n. 131 del 27.04.2026,con il quale il Presidente della Provincia di Avellino ha.indetto i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia

Si legge nel provvedimento monocratico del presidente Mezzacapo: “Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.; Rilevato, nella presente sede di sommaria delibazione, che in punto di fatto i ricorrenti non risultano essere sindaci o consiglieri comunali dei Comuni in atto commissariati o comunque chiamati al rinnovo elettorale del 24 e 25 maggio 2026; Osservato che, conseguentemente, la proposta azione appare volta al rispristino in astratto della legalità asseritamente violata, leggendosi nello stesso ricorso che essa è volta a “garantire l’effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all’esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili”, dunque potendosi piuttosto prospettare – in ipotesi – un’azione ax art. 130 c.p.a. a seguito dello svolgimento delle indette elezioni”. Fissato al 10 giugno l’udienza nel merito.