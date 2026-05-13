Gubitosa attacca il Governo in Aula: “E’ arrivato finalmente il momento che ve ne torniate a casa”

Durante il question time al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il deputato Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ha lanciato un duro attacco all’operato del governo, sottolineando come il tempo a disposizione dell’esecutivo sia ormai scaduto.

Queste le sue parole:

“Ministro, la sua risposta non ci soddisfa minimamente. È l’ennesimo tentativo di buttare la palla in tribuna e l’ennesima volta che non si assume una responsabilità. La verità è che avete condannato il Paese a quattro anni di crescita zero e a tre anni di crollo della produzione industriale. I salari reali, dal 2021 al 2025, sono scesi dell’8% e la pressione fiscale è schizzata oltre il 43%, dato secondo solo ai governi Monti, governi ai quali lei tanto si ispira. Vede, signor ministro, lei può continuare in tutte le TV a piagnucolare sul Superbonus, ma la verità è che non sa più come nascondere questi dati. La verità è che vi siete chiusi nei palazzi e fate finta di non vedere cosa succede là fuori, dove ci sono operai che non hanno più nulla, imprese che a fine mese chiudono perché non riescono a pagare le bollette e mettono i dipendenti in cassa integrazione, pensionati minimi che non riescono a fare la spesa. Ecco, signor ministro, io penso che voi, come governo, siate incapaci di mettere in campo misure che facciano crescere questo Paese. Quindi è arrivato finalmente il momento che ve ne torniate a casa”.