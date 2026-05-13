Rigenerazione, mobilità e infrastrutture: il confronto di “Noi di Centro” con tecnici e candidati

Si terrà venerdì 15 maggio 2026, alle ore 18, presso il Comitato Elettorale Noi di Centro in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, l’incontro pubblico dedicato ai temi cruciali per il futuro della città: rigenerazione urbana, mobilità e infrastrutture. Un appuntamento che punta a mettere in dialogo competenze tecniche e visione politica, in vista delle prossime elezioni amministrative.

A introdurre i lavori sarà l’on. Pasquale Giuditta, aprendo un confronto – alla presenza dei candidati della lista Noi di Centro – che vedrà la partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali e dei candidati al Consiglio comunale.

Interverranno:

ing. Giovanni Acerra , presidente dell’Ordine degli Ingegneri

, presidente dell’Ordine degli Ingegneri geom. Antonio Santosuosso , presidente del Collegio dei Geometri

, presidente del Collegio dei Geometri agr. Antonio Capolupo , presidente del Collegio degli Agrotecnici

, presidente del Collegio degli Agrotecnici prof. ing. Gino Iannace

ing. Carmine S. Mercolino

Il dibattito si concentrerà sulle priorità infrastrutturali della città, sulle strategie per migliorare la qualità della vita urbana e sulle opportunità offerte da una pianificazione moderna e sostenibile. Un confronto che punta a fornire contributi concreti e competenze specialistiche al percorso amministrativo che la città si appresta a scegliere.

A chiudere l’incontro sarà l’avv. Nello Pizza, candidato alla carica di Sindaco di Avellino, che tirerà le fila delle proposte emerse e illustrerà la propria visione per una città più accessibile, rigenerata e capace di valorizzare le sue potenzialità.