Provincia, Grossi: “Bisogna cogliere l’invito alla collaborazione di Picone”

«Nessuna realtà resti esclusa». È questa la sintesi del messaggio contenuto nella lettera di ringraziamento che il nuovo Presidente della Provincia, Fausto Picone, ha inviato ai sindaci irpini, rilanciando la centralità dell’Irpinia dei 118 Comuni, la collaborazione istituzionale e la condivisione delle scelte sui principali temi che riguardano il territorio.

Lo dichiara il vicesindaco del Comune di Grottolella, Marco Grossi.

«Non si può che condividere lo spirito costruttivo che, sin dal momento della proclamazione, ha caratterizzato la presidenza di Fausto Picone. Il costante riferimento ai territori, piuttosto che alle appartenenze politiche, dimostra concretamente la volontà di inaugurare una nuova fase amministrativa fondata sull’ascolto, sul confronto e sulla concertazione.

Anche le prime dichiarazioni del Presidente sui dossier aperti, a partire da quello relativo a Irpinia Ambiente, testimoniano la volontà di affrontare fin da subito le questioni più urgenti e strategiche per il futuro della provincia.

Tutto questo lascia ben sperare e consente di archiviare la fase della competizione elettorale, aprendo una stagione nuova all’insegna della collaborazione istituzionale.

A noi amministratori spetta ora il compito di cogliere questa opportunità, contribuendo con proposte concrete e idee condivise da sottoporre al Presidente Picone e al Consiglio provinciale, sempre nell’interesse delle comunità che rappresentiamo.

In questi giorni, nella mia veste di vicesindaco di Grottolella, ho avuto modo di confrontarmi con numerosi sindaci, assessori e consiglieri comunali irpini appartenenti a diverse sensibilità politiche. Da questi incontri è emersa la volontà di valutare la costituzione di un intergruppo di amministratori, con l’obiettivo di elaborare proposte comuni e contribuire in maniera concreta al rilancio e allo sviluppo dei nostri territori.

L’Irpinia ha bisogno di unità, visione e capacità di fare squadra. Credo che questo sia il momento giusto per mettere da parte le divisioni e lavorare insieme per dare risposte efficaci alle nostre comunità».