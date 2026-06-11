Procura, parte la “corsa” per il dopo Airoma: il Csm pubblica il concorso per Procuratore

AVELLINO- Dopo quasi cinque mesi dal commiato di Domenico Airoma dalla guida della Procura di Avellino c’e’ una data ufficiale in cui partirà la “corsa” per individuare il nuovo Procuratore della Repubblica. Quella fissata con la pubblicazione degli uffici direttivi e semidirettivi vacanti dalla V Commissione del Csm, che sarà chiamata ad individuare il magistrato alla guida dell’ufficio inquirente di Piazzale De Marsico. A partire dal 24 giugno, i magistrati che hanno raggiunto la IV valutazione di professionalità potranno partecipare al concorso per l’ufficio direttivo. La procedura di domanda sarà chiusa entro le 17 del 24 luglio. Una svolta attesa, quella per la definizione del nuovo capo dei pm avellinesi. Dopo la presentazione delle domande si dovrà attendere però che la V Commissione decida quale dei profili dei candidati sottoporre al vaglio del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Tempi che potrebbero anche essere condizionati dal rinnovo dello stesso Plenum del Csm, con le elezioni che si svolgeranno ad ottobre. Se per quella data non ci sarà ancora la definizione della procedura, molto probabile che sarà il nuovo Csm a decidere sulla nomina del Procuratore di Avellino. Al momento l’ufficio inquirente avellinese e’ guidato dal Procuratore facente funzioni Francesco Raffaele. Per quanto riguarda invece l’organico, con l’arrivo tra qualche giorno di tre nuovi sostituti, sarà una pianta organica completa quella a disposizione del magistrato che guiderà la Procura. Come sempre, anche in questo caso ci sono già le prime ipotesi legate alle candidature alla guida dell’ufficio giudiziario. Uno dei nomi più accreditati per la corsa a Procuratore di Avellino e’ quello dell’attuale Procuratore Aggiunto di Napoli Sergio Amato, alla guida della I Sezione della Direzione Distrettuale Antimafia (i clan del centro cittadino). Un altro nome che circola come molto accreditato per la corsa alla guida della Procura di Avellino e’ quello del Procuratore di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, impegnato in questi ultimi giorni nel caso finito alla ribalta nazionale della strage di Amendolara. Due nomi autorevolissimi, nei prossimi giorni sarà più chiaro se confermate o meno queste possibili candidature al posto di Procuratore di Avellino.