Cibi in cattivo stato di conservazione, scattano i sequestri della Stradale sull’A16

La Polizia di Stato di Avellino ha proceduto al sequestro di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.

In particolare, i poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati a contrastare il trasporto irregolare di merce in ambito autostradale, a seguito del controllo di un furgone, hanno accertato, unitamente a personale dell’ASL, la presenza nella cella frigo del mezzo di merce alimentare in cattivo stato di conservazione, prontamente sottoposta a sequestro. Inoltre, gli agenti hanno accertato, unitamente a personale dell’ASL, che in un punto ristoro di un’area di servizio dell’autostrada A/16 Napoli-Canosa, vi erano prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione che sono stati sottoposti a sequestro.