Provincia, Buonopane: auguri a Picone, spero in una campagna elettorale serena

AVELLINO- “Colgo questa occasione per rinnovare gli auguri a Fausto Picone, che e’ consigliere in Provincia da molti anni e ha anche rivestito il ruolo di vicepresidente, con il quale pur in posizioni distanti abbiamo avuto sempre un rapporto di rispetto e stima. A lui faccio gli auguri, mi auguro si possa svolgere una campagna elettorale serena”. Il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Rino Buonopane non si e’ sottratto, a margine dell’incontro promosso dal Circolo “Aldo Moro” del PD di Avellino di rispondere anche alle domande sulla sua ricandidatura a Palazzo Caracciolo. Partendo proprio dal fair play con il suo competitor, il consigliere provinciale Fausto Picone. Per Buonopane si tratta di “Un’ elezione di secondo livello, sono coinvolti gli amministratori ed e’ quindi un’elezione particolare. Proverò ad incontrare tutte le amministrazioni, come ho fatto negli ultimi 4 anni. Parlando di problemi che riguardano il territorio, spiegando quello che abbiamo fatto e quello che metteremo in campo, tutto quello che si potrà fare in futuro”. E l’unita’ del PD? “E’ un auspicio mio personale ma non solo mio. Mi auguro che si possa trovare una maggiore sintesi. Manca ancora qualche giorno e mi auguro che l’obiettivo si possa centrare”.