Pizza replica a Festa e Nargi: il confronto? Lo facciamo con i cittadini sulle proposte

AVELLINO- “Noi il confronto lo facciamo con gli elettori, perché poi alla fine sono gli elettori che devono fare il confronto rispetto alle cose che diciamo, che stiamo raccontando dall’inizio di questa campagna elettorale”. Nello Pizza, il candidato del Campo Progressista risponde cosi’ ai suoi due “competitors” che lo hanno definito un candidato in fuga dal confronto, prima quello in RAI e poi quello in una radio e una TV locale.

“Io penso di aver fatto non so quanti confronti all’inizio della campagna elettorale- ha spiegato Pizza- L’ultimo l’abbiamo fatto qui proprio al Circolo della Stampa qualche giorno fa. Al confronto non sono andato, ma l’ho detto, per motivi di lavoro. La reazione che hanno avuto i miei contendenti mi ha indotto a decidere di non fare più confronti con loro”. E ha anche replicato a Festa, che lo aveva definito “il Signore dei tranelli”: “Noi siamo per la trasparenza, quindi i tranelli non ci appartengono. Ho chiesto un chiarimento su un qualcosa che non mi convinceva”. Pizza continua il suo tour nei quartieri di Avellino: “Siamo stati al rione Parco, adesso saremo al rione Mazzini, San Tommaso, e poi continueremo con la Ferrovia. Tra oggi, domani, dopodomani cercheremo di essere presenti un po’ in tutti i luoghi. Noi il confronto lo facciamo con gli elettori. Tanti temi che abbiamo introdotto sono diventati patrimonio comune di tutti i candidati. Oggi tutti parlano di strade, parcheggi, marciapiedi, barriere architettoniche. Oggi ho sentito finalmente parlare di PUC qualcuno. Mi sembra che siamo stati bravi, abbiamo parlato di temi che sono diventati poi anche i loro temi”