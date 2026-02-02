Programma “Gol”, a Monteforte Irpino 32 cittadini coinvolti in percorsi di inclusione e lavoro

Al via al Programma “Gol – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” – promosso dalla Regione Campania – nel Comune di Monteforte Irpino. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Siricio ha ampliato la platea dei partecipanti da 10 a 32 cittadini, includendo anche persone in condizioni di fragilità o svantaggio, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di nuove competenze e l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro. Il progetto offre a 32 beneficiari la possibilità di avvicinarsi concretamente al mondo lavorativo, contribuendo allo stesso tempo al potenziamento dei servizi comunali. Per i prossimi sei mesi, i partecipanti saranno impegnati in due ambiti operativi: manutenzione del verde pubblico e delle strutture comunali e attività di supporto amministrativo all’interno del Municipio, tra cui accoglienza dei cittadini e gestione dei flussi in entrata. L’iniziativa, finanziata dal Ministero del Lavoro tramite i fondi europei Next Generation EU, nasce dalla collaborazione tra il Comune e PowerGiob, formalizzata attraverso una convenzione. Soddisfatto l’assessore ai Servizi Sociali Martino De Falco, che ha seguito da vicino l’avvio del percorso: «Si tratta di un progetto di grande valore. Nel primo giorno siamo stati accanto ai 32 nuovi addetti, supportandoli in ogni fase. Continueremo a lavorare con loro affinché possano crescere professionalmente, a beneficio dell’intera comunità».