Avellino Calcio, ufficiale il ritorno di Lorenzo Sgarbi

L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato l’ingaggio di Lorenzo Sgarbi, prelevato dalla S.S.C. Napoli con la formula del prestito e diritto di opzione.

Classe 2001, nato a Bolzano, Sgarbi è cresciuto nei settori giovanili di SudTirol e Napoli, prima di intraprendere un percorso tra i professionisti che lo ha portato a vestire le maglie di Legnago Salus, Renate, Pro Sesto, Avellino, Bari, Juve Stabia e Pescara.

Nel complesso ha collezionato 150 presenze nelle competizioni professionistiche italiane, realizzando 13 gol e servendo 23 assist.

Per l’attaccante si tratta di un ritorno in Irpinia: nella stagione 2023/2024 aveva già indossato la maglia biancoverde, distinguendosi con 8 reti e 15 assist.