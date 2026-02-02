Grottaminarda, il Sindaco Spera: «Qui una filiera scolastica che garantisce il successo lavorativo»

Il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera invita studenti e famiglie, impegnati nelle scelte per la scuola superiore, a conoscere da vicino l’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino”, realtà formativa che negli ultimi anni ha ampliato la propria offerta e rafforzato i collegamenti con il mondo del lavoro e dell’università.
«Siamo il cuore pulsante della formazione e dell’innovazione tecnologica in Irpinia ed in Campania. La scuola giusta da scegliere è a Grottaminarda: scegliere l’Istituto San Tommaso D’Aquino non significa solo scegliere una scuola superiore, ma entrare in un polo formativo che ti accompagna direttamente al mondo del lavoro o attraverso l’Università.»
L’istituto propone un ventaglio di indirizzi particolarmente ampio e orientato alle professioni del futuro:
- ITT Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica
- ITT Elettronica ed Elettrotecnica – Automazione; Elettronica
- ITT Chimica, Materiali e Biotecnologie – Biotecnologie Sanitarie
- ITE Amministrazione, Finanza e Marketing
- ITE Turismo
- Liceo Artistico – Design; Grafica; Arti Figurative
Il sindaco, dunque, ha presentato una vera “Filiera del Successo”, resa possibile anche dai due ITS Academy di alto profilo:
- ITS “TELA” Food 4.0, dedicato all’agroalimentare tecnologico
- ITS “Antonio Bruno” Meccatronica, specializzato in robotica e industria 4.0
Ad essi, si aggiungono i percorsi universitari in Scienze Biologiche e Scienze Infermieristiche, attivi grazie alla collaborazione con le Università Vanvitelli e Unisannio, rivolti a chi punta alle professioni sanitarie.
Da quest’anno, inoltre, è stato attivato anche un Master nazionale di eccellenza in Scienze Infermieristiche.
Per informazioni, visite guidate e supporto alle iscrizioni è possibile contattare il numero 0825 1643541.