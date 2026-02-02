Grottaminarda, il Sindaco Spera: «Qui una filiera scolastica che garantisce il successo lavorativo»

Il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera invita studenti e famiglie, impegnati nelle scelte per la scuola superiore, a conoscere da vicino l’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino”, realtà formativa che negli ultimi anni ha ampliato la propria offerta e rafforzato i collegamenti con il mondo del lavoro e dell’università.

«Siamo il cuore pulsante della formazione e dell’innovazione tecnologica in Irpinia ed in Campania. La scuola giusta da scegliere è a Grottaminarda: scegliere l’Istituto San Tommaso D’Aquino non significa solo scegliere una scuola superiore, ma entrare in un polo formativo che ti accompagna direttamente al mondo del lavoro o attraverso l’Università.»

L’istituto propone un ventaglio di indirizzi particolarmente ampio e orientato alle professioni del futuro:

ITT Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica

– Articolazione Informatica ITT Elettronica ed Elettrotecnica – Automazione; Elettronica

– Automazione; Elettronica ITT Chimica, Materiali e Biotecnologie – Biotecnologie Sanitarie

– Biotecnologie Sanitarie ITE Amministrazione, Finanza e Marketing

ITE Turismo

Liceo Artistico – Design; Grafica; Arti Figurative

Il sindaco, dunque, ha presentato una vera “Filiera del Successo”, resa possibile anche dai due ITS Academy di alto profilo:

ITS “TELA” Food 4.0 , dedicato all’agroalimentare tecnologico

, dedicato all’agroalimentare tecnologico ITS “Antonio Bruno” Meccatronica, specializzato in robotica e industria 4.0

Ad essi, si aggiungono i percorsi universitari in Scienze Biologiche e Scienze Infermieristiche, attivi grazie alla collaborazione con le Università Vanvitelli e Unisannio, rivolti a chi punta alle professioni sanitarie.

Da quest’anno, inoltre, è stato attivato anche un Master nazionale di eccellenza in Scienze Infermieristiche.

Per informazioni, visite guidate e supporto alle iscrizioni è possibile contattare il numero 0825 1643541.