Progetto SICUREZZA + venerdì la premiazione degli studenti con BigMama

È in programma venerdì prossimo – 9 maggio – alle ore 10.00, presso l’auditorium dell’I.t.t. “Guido Dorso” di Avellino, per la giornata conclusiva e la premiazione degli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado che hanno partecipato al “Progetto SICUREZZA +: La cultura della sicurezza nei cantieri della provincia di Avellino”.

Anche in questa occasione sarà presente la testimonial del progetto, l’artista BigMama. Il progetto è stato varato dalla Provincia. Le diverse attività nascono dalla collaborazione con il Formedil di Avellino che ha organizzato e diretto i percorsi formativi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e i laboratori pratici presso i cantieri edili. Il programma della manifestazione di venerdì prossimo prevede i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane; del presidente del Formedil di Avellino; Antonio Prudente; del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Fiorella Pagliuca. A seguire, gli interventi della dirigente della Provincia, Giuseppina Cerchia; di Germana Di Falco, della Presidenza del Consiglio dei ministri e Giovanni Solimene, direttore del Formedil di Avellino. I premi saranno consegnati da BigMama e dal presidente Buonopane.

“La Provincia – dichiara il presidente Buonopane – ha inteso avviare un processo di promozione del concetto di cultura della sicurezza nei cantieri tramite azioni mirate al miglioramento dei livelli di sicurezza nei cantieri edili appaltati dalla stessa amministrazione provinciale, stimolando, al contempo, la creatività degli studenti su un tema attuale e di rilevante importanza per la tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori”.

Altra azione fondamentale del progetto pilota è il concorso “Fai la differenza fai la sicurezza!”, nell’ambito del quale saranno premiati gli studenti che hanno realizzato il progetto grafico “Logo Sicurezza +” e/o “Videoclip Sicurezza +” in grado di sintetizzare e comunicare in modo più efficace ed originale l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri edili.

“Si arriva a conclusione di questo ambizioso progetto – prosegue il presidente Buonopane -. Siamo davvero soddisfatti del percorso e ringraziamo i nostri partner. È con orgoglio che accogliamo nuovamente la nostra amata artista BigMama, che ci sta regalando emozioni indescrivibili. È sempre più protagonista del panorama artistico nazionale e internazionale. Tutto questo ci inorgoglisce”.