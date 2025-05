Due milioni per il “Partenio-Lombardi”, Petracca: “Ogni promessa è debito”

Ogni promessa è un debito.

Così su Facebook il consigliere regionale del Pd Maurizio Petracca.

La Giunta Regionale della Campania, nella riunione di oggi, così come preannunciato dal Presidente De Luca nei giorni scorsi, ha tenuto fede all’impegno assunto e ha stanziato 2 milioni di euro per gli interventi da realizzare allo stadio Partenio-Adriano Lombardi in vista dell’inizio del campionato di serie B. E’ una somma sufficiente, in presenza di un progetto esecutivo, per corrispondere adeguatamente alle prescrizioni della Lega e consentire all’Avellino di giocare in casa sin dalla prima giornata di campionato.