Serino, don Patriciello inaugura un parco pubblico alla memoria di Di Matteo

Un parco pubblico è stato inaugurato alla frazione Ferrari di Serino in memoria di Giuseppe Di Matteo, giovane vittima della mafia. A presiedere l’iniziativa è stato don Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta alla criminalità a Caivano, che ha anche incontrato gli alunni delle scuole locali.

«Quasi ogni giorno sono in una scuola – ha detto don Patriciello – e inizio sempre con le domande, perché spesso noi adulti diamo risposte a interrogativi che i ragazzi nemmeno si pongono. Non siamo capaci di ascoltare davvero ciò che si chiedono. Invece, dobbiamo farlo: ascoltarli è fondamentale».

Il parroco ha poi fatto riferimento a un recente episodio di cronaca avvenuto a Monreale, in Sicilia: «Tutto ciò che riguarda i ragazzi chiama in causa il mondo degli adulti. Dobbiamo chiederci che tipo di società stiamo lasciando loro e se sono pronti ad affrontarla. Se già a 15 anni si tira fuori un coltello, vuol dire che qualcosa non funziona».

A fare eco alle sue parole è stato il sindaco di Serino, Vito Pelosi: «Da anni portiamo avanti un percorso di educazione alla legalità insieme alla scuola. La presenza di don Patriciello ci dà ancora più forza e determinazione. C’è bisogno di creare spazi pubblici e luoghi di confronto in cui i giovani possano riflettere sui problemi che attraversano la società. Un parco come questo è una risposta concreta, un dovere per le istituzioni. E testimonianze come quella di stamattina ci aiutano a proseguire con convinzione su questa strada».