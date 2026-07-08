Progetto Civico in Irpinia, Famiglietti: “Saremo uno spazio politico, di discussione ed elaborazione di idee”

Ieri pomeriggio, nei locali di “Avellino Scalo”, alla Stazione ferroviaria ad Avellino, si è svolta la conferenza stampa di Progetto Civico Italia con la presentazione dell’avvio del progetto in Irpinia. L’occasione per annunciare l’apertura dei primi comitati civici locali nostra provincia e per definire l’assetto organizzativo sul territorio.

Ad aprire i lavori il Responsabile organizzativo Lorenzo Crea: “Progetto Civico Italia nasce per riunire chi ha una grande passione politica e per aggiungere al centro sinistra la gamba riformista”.

Spazio quindi all’intervento del primo cittadino di Monteforte Irpino, Fabio Siricio.

“Siamo oggi riuniti per presentare Progetto Civico Italia in Irpinia, in un luogo significativo quale la Stazione ferroviaria – ha spiegato – perché serve un progetto civico in grado di far partecipare attivamente i territori, che coinvolga cittadini, amministratori e professionisti che hanno a cuore gli interessi delle proprie comunità”.

La parola è quindi passata a Luigi Famiglietti, neo coordinatore provinciale del Progetto Civico Italia: “Si parte con questo nuovo progetto politico di centrosinistra che vuole riportate la politica tra la gente e discutere di problemi concreti. Progetto Civico vuole essere uno spazio politico, innanzitutto, uno spazio di discussione, ma anche uno spazio di elaborazione di idee, cosa che forse manca oggi anche all’interno del centrosinistra. In Irpinia sono già nati i primi Comitati Civici e lavoreremo affinché in ogni comune ce ne sia uno. Per costituire e iscriversi a Progetto Civico Italiano è molto semplice, basta consultare il sito istituzionale del movimento e iscriversi. Con un minimo di 5 iscritti è possibile creare un comitato. Da settembre avvieremo la fase delle adesioni”.

In Campania, il volto operativo del Progetto Civico Italia è Carlo Puca, giornalista e assessore del Comune di Napoli alla Partecipazione attiva e all’Immagine della città. A lui sono state affidate le conclusioni, prima di dare spazio agli interventi dal pubblico.

“L’Irpinia è un posto magico, è una grande risorsa per la Campania – ha dichiarato Puca – Le iniziative importanti nascono dalla co-progettazione e, pertanto, per fare bene c’è bisogno di risorse umane, di rigenerazione sociale e c’è bisogno di progetti. Per realizzare progetti importanti contano i luoghi. Il movimento si presenta come uno spazio aperto di cittadini e amministratori locali accomunati dalla volontà di cambiamento”.

Tra i promotori dei Comitati Civici in Irpinia in sala il Sindaco di Flumeri Angelo Antonio Lanza che ha offerto il suo contributo intervenendo nel corso dell’iniziativa con la testimonianza della creazione di un Comitato Civico in Irpinia.

Numerosi gli Amministratori locali in sala, i rappresentanti di associazioni, professionisti, imprenditori, studenti e volontari. Tra cui il Sindaco di Bonito, gli amministratori di Frigento Marcella Cipriano e Michele Genua, Carmine Urciuoli del Comune di Cesinali, nonché gli ex amministratori Giuseppina Di Crescenzo di Bagnoli Irpino, Salvatore Antonacci ex amministratore di Atripalda, Oreste Ciasullo già Sindaco di Savignano Irpino e i rappresentanti degli ex operai dell’isochimica.