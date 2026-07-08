Montemiletto, albero caduto in Via XXIV Maggio: intervento dei caschi rossi nella notte

MONTEMILETTO- Dalle prime ore di questa mattina, Via XXIV Maggio è chiusa al traffico per permettere alla ditta incaricata di liberare la sede stradale dall’alberto caduto nella notte, che ha invaso la carreggiata. A comunicarlo e’ l’amministrazione comunale di Montemiletto, dove nella notte un albero lungo Via Pasquale Rossi e’ caduto su Via XXIV Maggio. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza ed i Carabinieri di Montemiletto. In ragione di questo intervento “Via Roma e Viale degli Astronauti sono a doppio senso di circolazione fino a completamento dei lavori di messa in sicurezza degli alberi presenti lungo Via Pasquale Rossi.Si confida come sempre nella collaborazione della cittadinanza fino a quando non sarà ripristinata la normalità, tenuto conto anche degli altri lavori in corso”.