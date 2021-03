Attualità Progettazione europa, il CSV Irpinia Sannio ospita l’Info-Day dedicato al territorio campano 12 Marzo 2021

Si terrà domani, 13 marzo, alle ore 11.00 l’Info-Day Campania del progetto “Expanding Horizons” che mira a promuovere la diffusione, la formazione e l’informazione sulla politica di coesione europea e le opportunità di finanziamento che offre. L’Info Day, promosso in collaborazione con il CSV Irpinia Sannio – Cesvolab sarà in modalità on line – in osservanza alle disposizioni in materia di contrasto e contenimento del Covid 19 – e verrà trasmesso in diretta dalla sede provinciale di Benevento del Centro Servizi. Destinato a cittadini, istituzioni, aziende ed associazioni della Campania ha l’obiettivo di far loro conoscere le tematiche e le possibilità, progettuali e di finanziamento, relative alla politica di coesione europea. L’evento sarà aperto dai saluti di Raffale Amore, presidente CSV Irpinia Sannio-Cesvolab. Seguiranno gli interventi di Alessandro Zucconi, coordinatore del progetto Expanding Horizons; di Roberto Ciompi, esperto in progettazione comunitarie; e di Tommaso Pardi, europrogettista fondatore della Pardi&Associati, società di consulenza, progettazione programmi europei di sviluppo aziendale. I partecipanti verranno quindi suddivisi in tre “room” all’interno delle quali verrà simulata la stesura di un progetto e potranno sedersi in un tavolo di discussione virtuale per essere coordinati da un esperto del settore. La metodologia utilizzata sarà basata sull’interazione dialogica tra esperti e partecipanti con questi ultimi che avranno la possibilità di apprendere le modalità di stesura di un progetto ma anche di informare l’esperto sui bisogni e le necessità del settore, territorio, associazione, istituzione che rappresentano e discutere sui vari aspetti e priorità della politica di coesione. E’ possibile iscriversi all’evento dal sito internet del CSV www.cesvolab.it o dalla Pagina Facebook del Centro Servizi.

Il CSV Irpinia Sannio è il Centro Servizi per il Volontariato delle Province di Avellino e Benevento nato il primo gennaio 2020 dal processo di fusione per accorpamento del CSV di Benevento (CESVOB) al CSV Irpinia Solidale di Avellino