Professoressa scomparsa, appello a “Chi l’ha visto?”: ultima segnalazione su un bus per Napoli

AVELLINO- Appello in diretta anche a “Chi l’ ha visto?” per la professoressa Roberta Mesto, 60 anno, avellinese, di cui non si hanno notizie da ieri sera. A lanciarlo ai microfoni del programma di Raitre condotto da Federica Sciarelli e’ stato il figlio della donna scomparsa, Antonio. Ricordiamo che, come comunicato dai suoi stessi familiari la professoressa Mesto è stata avvistata alle 21 del 17 giugno 2025 su un pullman Avellino – Napoli e si stava dirigendo verso la stazione centrale di Napoli. Alta 170 cm, peso 75 kg. Capelli neri corti, occhi marrone scuro. Indossava un vestito lungo di colore nero, sandali beige. Aveva una borsa da donna capiente di colore nero o arancione/rosso. Chiunque abbia notizie può rivolgersi alle forze dell’ordine o contattare anche il numero 3514153363 di Sos Penelope Campania.