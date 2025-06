Aquino (M5s): “Amministrazione nata già zoppa e città ferma al palo”

Un giornata cruciale a Palazzo di Città come l’ha definita anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonio Aquino. Maggioranza spaccata e sindaca Nargi bocciata sul Rendiconto di Gestione 2024: un voto negativo propedeutico di un possibile scioglimento del consiglio comunale .

“Come più volte sottolineato dall’opposizione e ribadito dal Movimento 5 Stelle – ha ricordato Aquino – questa maggioranza non ha mai dato sentore di essere compatta. Come detto in aula, oggi è soltanto la prova che quest’amministrazione è nata già zoppa, è nata incapace di assumersi la responsabilità di affrontare le problematiche della città, di venirvi incontro e di cercarne la loro risoluzione. Si è parlato del rendiconto come di un mero contenitore di numeri; io, invece, ho richiamato a questioni dirette. Questo rendiconto — un documento attraverso il quale l’amministrazione rende conto del lavoro svolto nell’arco dell’anno — restituisce lo specchio di una città immobile, ferma al palo sin dall’elezione e quindi dall’insediamento della sindaca Nargi. E, probabilmente, è giusto che sia così.

L’ho ribadito anche in aula – conclude il capogruppo pentastellato – mi chiedo perché si sia dovuto aspettare un anno per evidenziare alla città che questa amministrazione è, era e sarà incapace di poter gestire le problematiche cittadine e di poter amministrare nel modo corretto”.