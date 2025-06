Santa Paolina, il sindaco Ricciardelli: niente lezioni di identita’ da chi passa da Rifondazione ai cin cin con Forza Italia

SANTA PAOLINA- “Niente lezioni di identita’ da chi è passato da Rifondazione Comunista ai cin cin con Forza Italia”. Il sindaco di Santa Paolina Rino Ricciardelli non ci sta. E bacchetta severamente gli esponenti dell’ opposizione. “Giovanni Egidio e i suoi sodali che parlano di identità politica al massimo possono far ridere gli elettori- scrive in una nota il primo cittadino- Il consigliere dell’opposizione, che ha collezionato la tessera di partito di Rifondazione Comunista per poi approdare ai cin cin elettorali di Forza Italia in un Bar di Pratola Serra, oggi ha la faccia tosta di accusare chi è sempre rimasto fedele ai propri principi. E pretende di criticare un’amministrazione di centrosinistra autentica, mai macchiatasi delle sue ambiguità né mai sostenuta da deputati del centrodestra come i suoi candidati alle ultime elezioni.

I fatti parlano chiaro

Mentre l’opposizione si limita alle polemiche, la nostra amministrazione ha realizzato opere concrete per Santa Paolina:

Opere completate e in via di completamento

– Casa Comunale: quasi completata, nonostante i continui tentativi di ostruzionismo.

– Riqualificazione urbana: Belvedere di via Campanile, Piazza Fontana, Via Carmine Campanile con sistemazione di Via Ianuario.

– Torre Civica.

Progetti finanziati e pronti al cantiere

– Riqualificazione del Centro Storico.

– Riqualificazione urbana di Piazza Principe di Piemonte e Via Francesco Aufiero.

– Sistemazione della piazzetta sotto il Pino e della piazza antistante la nuova Casa Comunale.

– Ristrutturazione della sala ex cinema.

– Sentiero di via Sala – Piano delle Mele.

– Collettore fognario Via Vignarotole.

– Interventi al Vallone Picoli.

Valorizzazione del territorio

– Potenziamento del Museo del Tombolo con nuove attrezzature.

– Trasformazione dell’ex Asilo nido in Housing sociale tramite Piano di Zona A5.

– Progetti per Piano delle Saure-Santa Lucia e rifacimento fognature di Piano delle Mele.

La realtà dei numeri

L’opposizione, che ancora fatica a definire la propria identità politica oscillando tra PD e Forza Italia – ieri, in consiglio comunale, il segretario del Partito democratico si è astenuto sulla mozione per il disarmo – , dovrebbe confrontarsi con i dati elettorali. Un anno fa i cittadini hanno espresso un giudizio inequivocabile: oltre il 70% dei consensi per questa amministrazione, una sonora bocciatura per Egidio e i suoi alleati. Gli elettori di Santa Paolina sanno distinguere tra chi lavora concretamente per il territorio e chi si limita alle polemiche sui social network. Spieghino piuttosto loro di cosa si occupano, oltre fare chiacchiere sui social e cimentarsi nell’arte della presentazione di esposti. Se questa opposizione continuerà a rimanere scollegata dalla realtà e a colpire le persone, il consenso per la nostra lista alle prossime elezioni potrà solo crescere ulteriormente. E a dimostrare I la validità del nostro operato saranno come sempre i fatti.”