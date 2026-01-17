Il Procuratore Airoma ringrazia il vescovo: “ha ricordato il senso del limite nel potere”

AVELLINO – “Ai giovani dico di andare sempre controcorrente, di non conformarsi alla mentalità di questo mondo che spesso illude”. Il messaggio che il Procuratore Domenico Airoma ha lanciato ai giovani, a partire da quelli presenti questa mattina a Palazzo Vescovile, dove si sta svolgendo l’ultimo incontro di saluti, al vescovo Aiello e alle associazioni cattoliche, prima di lasciare la guida della Procura di Avellino. Il magistrato ha sottolineato come in questi anni “il vescovo Aiello è stato un punto di riferimento importante. Quando si esercitano funzioni così alte come le ho “indegnamente” esercitate qui, avere un punto di riferimento spirituale è importante. Pensare di svolgere una missione così importante come quella di rendere Giustizia, trascurando l’aspetto interiore e spirituale significa mutilarsi”.

Il Procuratore, intervenuto dopo il vescovo Aiello e il dirigente dell’ufficio Scolastico provinciale Fiorella Pagliuca, ha rimarcato inizialmente come ha voluto questo momento nell’ ambito dei saluti: “Sono qui questa mattina più che come Procuratore della Repubblica come cristiano” ha spiegato il magistrato aprendo il suo intervento. Ha rinnovato i ringraziamenti al vescovo Aiello, perché ha spesso con le sue parole interrogato anche la coscienza del magistrato, non un fatto di secondo piano: “C’è un rischio che chiunque occupa pozioni apicali nelle istituzioni, ed è quello di smarrire il senso della misura e dimenticare che esiste un giudizio superiore a quello del mondo e degli uomini, quello di Dio. Monsignor Aiello e le sue parole che scavano in profondità sono qualcosa di cui dovete essere grati”. Airoma ha anche ringraziato il vescovo per il sostegno alle iniziative iniziative tecnicamente “scandalose” come celebrare messa all’interno del Palazzo di Giustizia”. Numerosi gli attestati da parte delle associazioni presenti al lavoro del magistrato. A partire dalle Acli, che hanno consegnato al Procuratore Airoma una tessera onoraria di iscrizione.