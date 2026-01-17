Elezioni Ordine dei Commercialisti, Ferrara incassa 412 voti e diventa Presidente

AVELLINO – Carmine Ferrara sarà il presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Avellino per il prossimo quadriennio. Al termine delle operazioni elettorali, la compagine che sosteneva il commercialista originario del Baianese ha ottenuto 412 voti rispetto ai 347 della lista che candidava alla guida dell’ Ordine la commercialista Dorotea Dello Russo. Al voto per il rinnovo delle cariche nel Consiglio ma anche per il Collegio dei Revisori e per il Comitato Pari Opportunità dell’ Odec di Avellino hanno votato 762 professionisti (il totale degli aventi diritto al voto e’ 804). Il risultato finale ha visto prevalere la compagine di Carmine Ferrara e per effetto del sistema elettorale proprio alla lista che ha riportato il maggior numero di voti validi, sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso all’unità superiore. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si è collocata seconda per numero di voti validi conseguiti, quella guidata da Dorotea Dello Russo.

IL NUOVO CONSIGLIO

Insieme al presidente Carmine Ferrara ci saranno dunque in Consiglio otto candidati della sua lista. A partire da Ottavio Barretta (273 preferenze), Michele​​ Ciriello (251 preferenze), Ivo​​​ Capone (247 preferenze), Antonio Scardino (229 preferenze), Fabio​​​ Siricio (216 preferenze), Brunella Melchionna (191 preferenze), Simona Sarno, (158 preferenze) e Antonio Doria (150 preferenze). In Consiglio per la lista guidata dalla commercialista Dorotea Dello Russo oltre alla capolista entra Luigi Tangredi (214 preferenze).

COLLEGIO REVISORI

Sono stati eletti a membri effettivi del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Avellino invece, i professionisti Tedesco Fulvio, che ha assunto la carica di Presidente, Matarazzo Carmine e Crugnale Rocco, nonché membri supplenti i sig.ri Loria Vincenzo e Pallotta Antonio. Infine, dichiarati eletti a componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Avellino: Guardabascio Ciro, Egidio Martina, Leo Ida, Colarusso Fausto, Fedele Armando, Feo Maria. Entro un mese dovrebbe esserci anche l’insediamento dei nuovi organismi. Aerre