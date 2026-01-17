Avellino, Polizia arresta ventinovenne condannato a 4 anni e 11 mesi

Nella decorsa serata, poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno rintracciato e tratto in arresto un ventinovenne residente in questa Provincia, condannato a 4 anni e 11 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, furto, furto aggravato, incendio, danneggiamento ed estorsione.

L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Avellino.