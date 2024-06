Procura, Del Mauro e Galdo passano alla Sezione Pubblica Amministrazione

Giro di assegnazioni per le Sezioni della Procura di Avellino decise dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma. Lo stesso Csm già nei giorni scorsi ha preso atto della modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino in materia di assegnazione dei Sostituti alle varie Sezioni (anche a causa del limite temporale per ogni Sezione da parte del singolo sostituto) Le ultime due assegnazioni in ordine di tempo sono quelle dei Sostituti Procuratori dott. Fabio Massimo Del Mauro alla Seconda Sezione “Reati contro la Pubblica Amministrazione, in materia urbanistica e ambientale” e il sostituto procuratore Antonella Salvatore alla Prima Sezione “Reati in materia di criminalità economico-finanziaria”. Gia’ nei giorni scorsi il Procuratore Airoma aveva deciso l’assegnazione dei Sostituti Procuratori Teresa Venezia alla Terza Sezione e, d’ufficio, del sostituto procuratore Cecilia De Angelis alla Terza Sezione e del sostituto procuratore Paola Galdo alla alla Seconda Sezione che si occupa di Pubblica Amministrazione. Anche scelte in riferimento all’assenza del pm Vincenzo Toscano, da qualche giorno alla Procura di Napoli, a quella del sostituto Vincenzo D’Onofrio, da qualche mese alla Procura Generale e del prossimo saluto del sostituto procuratore Vincenzo Russo. In attesa che dal Csm arrivino le designazioni di nuovi magistrati per la Procura di Avellino.