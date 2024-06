Moschiano, incendio di 10mila ettari di bosco: assolto un cinquantasettenne

Assolto per non aver commesso il fatto dall’accusa di incendio boschivo colposo e di smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino Pierpaolo Calabrese nei confronti di un 57enne di Lauro finito sotto processo per il rogo che il 14 agosto 2021 interesso’ la località Cerreto- Carità nel territorio del comune di Moschiano. La difesa dell’imputato, il penalista Raffaele Bizzarro, e’ riuscito a dimostrare che sulla eventuale responsabilita’ colposa del suo assistito non c’erano prove, nonostante i rilievi eseguiti nell’immediatezza dai Carabinieri Forestali della Stazione di Marzano di Nola. La Procura aveva invocato una condanna a tre anni di reclusione. I fatti si riferiscono al rogo che aveva interessato un bosco ceduo a quercino in località Cerreto Carità di Moschiano e per domarlo erano stati necessari due giorni e l’ausilio di un elicottero. Le indagini si erano concentrate immediatamente sul 57enne, che gestiva per conto dei proprietari di un fondo limitrofo al bosco la pulizia dello stesso, dove secondo le accuse avrebbe dato fuoco agli scarti della pulizia, provocando il rogo che non era stato più capace di domare. Da qui le indagini dei Carabinieri Forestali e il processo. Ora si attende il deposito delle motivazioni.