Procura, arriva da Potenza il pm Chiara Guerriero: assegnata a Fasce deboli e criminalità predatoria

AVELLINO- Arriva il primo dei quattro sostituti che entro dicembre dovranno rafforzare la Procura guidata dal magistrato Domenico Airoma. Si tratta del sostituto procuratore Chiara Guerriero, avellinese, da alcuni anni in servizio alla Procura della Repubblica di Potenza. Guerriero è stata nell’ultimo incarico assegnata alla Seconda Sezione Indagini – Delitti contro la Pubblica Amministrazione – Reati in materia di rifiuti ed ambiente – Reati urbanistici e di pubblici appalti presso la Procura di Potenza. Presso la Procura della Repubblica di Avellino per ora, in attesa che con l’arrivo di altri tre sostituti, si definiscano tutti gli incarichi, è stata assegnata alla Sezione che si occupa di Fasce Deboli e Criminalità Predatoria.