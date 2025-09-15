Maxiblitz contro il clan Fezza- De Vivo: interrogatorio per il sessantaseienne irpino

AVELLINO- Interrogatorio di garanzia per il sessantaseienne di Atripalda Q.L, finito coinvolto nel maxiblitz della Dda di Salerno che ha smantellato il clan Fezza-De Vivo di Pagani, finendo in carcere per detenzione ai fini dello spaccio. Questa mattina, assistito dal penalista Gerardo Santamaria, Q.L comparirà dal carcere di Avellino davanti al Gip del Tribunale di Salerno Pietro Indinnimeo, per chiarire la vicenda ricostruita dalle intercettazioni dei Carabinieri di Nocera Inferiore per cui avrebbe acquistato la stupefacente nascosto per lo scambio in una buca della posta.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it