Montefredane, il sindaco Aquino blocca il concerto del rapper Frezza segnalato dal parlamentare Borrelli

“Abbiamo deciso di bloccare il concerto del rapper Frezza perché riteniamo che i gesti e i messaggi che porta in scena vadano respinti con decisione. Non possiamo permettere che le nuove generazioni vengano convinte a considerare modelli di vita comportamenti che nulla hanno a che fare con i valori positivi della nostra comunità. Montefredane vuole crescere come una comunità solidale, attenta, fondata sulla legalità e sullo stare insieme. Tutte le iniziative che non si rifanno al buon senso e al rispetto reciproco le rispediamo al mittente con fermezza. Con il senso di responsabilità e la condivisione dei proprietari del locale, si è deciso di annullare l’evento, evitando così anche la necessità di un intervento tramite ordinanza sindacale”.

Lo dichiara il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che ha fermato l’esibizione del rapper Frezza dopo un video messaggio ripreso e postato sulle pagine social del parlamentare, Francesco Emilio Borrelli, in cui l’artista napoletano annunciava la sua esibizione presso una struttura ricettiva nel comune della provincia di Avellino.