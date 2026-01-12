Montevergine: da domenica Messa in diretta Facebook

A seguito della momentanea chiusura del Santuario di Montevergine, disposta dopo la frana che ha interessato l’area, la Comunità Benedettina ha rivolto un messaggio ai fedeli per ribadire la propria vicinanza spirituale e garantire la continuità della preghiera comunitaria.

A partire da domenica 18 gennaio 2026, la Santa Messa domenicale sarà trasmessa in diretta alle ore 10.00 sulla pagina Facebook ufficiale dell’Abbazia, con collegamenti dal Santuario e dalla Cappella della Madonna. Un’iniziativa pensata per consentire ai fedeli di partecipare alla celebrazione anche a distanza, mantenendo vivo il senso di comunione e di unità nella fede.

La Comunità Benedettina rinnova inoltre l’invito a non recarsi al Santuario, che resta chiuso al pubblico nel rispetto delle disposizioni già in vigore, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.