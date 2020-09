Processo ex Isochimica, si torna in aula dopo il lockdown

Nuova tappa per il processo ex Isochimica a sette mesi di distanza dall’ultima udienza datata 28 gennaio.

In quella occasione c’era anche l’ex Procuratore della Repubblica di Avellino ora in pensione, Rosario Cantelmo, che aveva messo in piedi l’istruttoria dibattimentale insieme al titolare del fascicolo Roberto Patscot.

Fu un’udienza breve per via di un guasto alla caldaia. Ora si torna in aula dopo il lockdown ripartendo dagli ultimi testi della difesa. Saranno ascoltati nell’aula bunker di Poggioreale i testimoni della lista del dirigente Asl De Piano.