Processo Aias, un plico anonimo al presidente Scarlato prima della sentenza

AVELLINO- Un plico anonimo contenente documenti relativi all’Aias di Avellino inviato al presidente del Collegio Penale Gian Piero Scarlato prima del verdetto sui fatti relativi all’Aias presieduta da Gerardo Bilotta e dalla onlus “Noi con Loro” guidata da Annamaria Scarinzi. E’ quanto avvenuto nei giorni scorsi, quando il plico con la documentazione e’ giunto a Palazzo di Giustizia ed è stato rappresentato nel corso dell’udienza conclusa pochi minuti fa a Palazzo di Giustizia, quella prevista per le discussioni davanti al Collegio dopo il rinvio dovuto ad una eccezione relativa alla costituzione del collegio giudicante. Il plico ovviamente è stato trasmesso, a quanto pare senza essere neppure consultato nei contenuti (salvo che per escludere eventuali minacce, che non sarebbero state presenti) dal Tribunale alla Procura della Repubblica di Avellino per gli opportuni accertamenti necessari ad identificare eventualmente il mittente del plico inviato al Tribunale. Intanto, dopo la discussione bis del pm (in aula era presente il sostituto procuratore Luigi Iglio) e degli avvocati, il processo e’ stato rinviato al prossimo 14 ottobre per le eventuali repliche e la camera di consiglio.

delle discussioni e a settembre la sentenza. Si tratta del processo nato dalle indagini delle Fiamme Gialle e della Procura di Avellino nel 2017. Il procedimento per cui erano state chieste dalla Procura condanne per gli imputati , tra cui l’ex presidente dell’AIAS Gerardo Bilotta e la presidente dell’associazione Noi con Loro, Annamaria Scarinzi.