Forza Italia incontra la Valle del Sele: venerdì a Calabritto

Forza Italia torna a incontrare i territori irpini con un nuovo appuntamento nella Valle del Sele, in programma per venerdì 18 luglio, alle ore 18:00. L’evento si terrà a Calabritto, in Piazza Matteotti.

All’evento saranno presenti:

– Michela Colucci, Segretaria provinciale Forza Italia Giovani.

– On. Livio Petitto, Consigliere regionale.

– On. Angelo Antonio D’Agostino, Segretario provinciale Forza Italia Avellino.

– On. Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di ascolto e confronto che Forza Italia sta portando avanti sui territori, con l’obiettivo di raccogliere istanze, proposte e contributi dalla base e dagli amministratori locali.

“La Valle del Sele rappresenta un’area strategica per l’economia della Campania – dichiarano dal Partito – caratterizzata da importanti potenzialità, che necessita di interventi mirati per valorizzare appieno le proprie risorse. L’appuntamento di venerdì 18 luglio rappresenta un’occasione di dialogo diretto tra i cittadini, gli amministratori locali e i rappresentanti istituzionali del partito per discutere delle priorità e delle prospettive di sviluppo del territorio”.