Pugno al collo alla sua ex nel centro di Avellino: l’indagato davanti al Gip

AVELLINO – Dovra’ comparire giovedi’ mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Mauro Tringali il quarantasettenne avellinese, difeso dall’avvocato Angelo Polcaro, raggiunto qualche giorno fa da un divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico disposto dal Tribunale di Avellino su richiesta della Procura di Avellino. La vicenda e’ quella relativa all’aggressione avvenuta il 24 aprile scorso intorno alle 20:50 nella zona tra Via Mancini e Via Matteotti, quando l’uomo ha aggredito la sua ex compagna. Sul posto erano giunte due Volanti della Polizia, che avevano bloccato e condotto in Questura il quarantasettenne. Lesioni aggravate per aver agito nei confronti della persona offesa nei confronti della quale aveva compiuto lo stalking, la donna era stata colpita con un pugno al collo aggravato dal fatto che era gia pendente un reato per stalking. Lo stesso avrebbe anche inveito contro gli agenti che lo stavano bloccando e conducendo in Questura.