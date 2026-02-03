Problema animali vaganti, Aquilonia e Monteverde organizzano presidio ad Avellino

AVELLINO- Un presidio nei pressi della Prefettura di Avellino per sollevare nuovamente la problematica degli animali vaganti sul territorio di Aquilonia e Monteverde. Quello da tempo posto all’attenzione istituzionale, sul quale però non sono arrivate risposte. Cosi i due sindaci, Antonio Caputo per Aquilonia e Antonio Vella per Monteverde, hanno scritto al Prefetto di Avellino Rossana Riflesso per annunciare questa mobilitazione. La manifestazione si svolgerà il 9 febbraio alle ore 10:30 nei pressi della Prefettura di Avellino. Come hanno ricordato anche i due primi cittadini nella loro missiva a prefetto e questore: “L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione delle Istituzioni competenti sulla grave e perdurante emergenza legata alla presenza di animali vaganti e problematici, che rappresenta un concreto pericolo per: la sicurezza dei cittadini; la salute pubblica; il comparto agricolo e l’economia locale. Nonostante le numerose segnalazioni e richieste di intervento avanzate negli anni, ad oggi non sono pervenute risposte concrete né soluzioni efficaci”. I due enti hanno anche rimarcato come: “La manifestazione del 9 febbraio rappresenta un atto di responsabilità istituzionale e civile, con cui Sindaci e cittadini chiedono ascolto, attenzione e interventi risolutivi.Invitiamo la cittadinanza a partecipare in modo ordinato e pacifico”.