Altro colpo in attacco per i biancoverdi: dopo Sgarbi, arriva anche Pandolfi

Prosegue senza sosta il mercato dell’U.S. Avellino 1912. Dopo l’ufficialità del ritorno di Lorenzo Sgarbi, il club biancoverde mette a segno l’acquisizione a titolo definitivo di Luca Pandolfi dall’U.S. Catanzaro 1929. L’attaccante napoletano, classe 1998, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, legandosi al progetto tecnico irpino per le prossime stagioni.

Pandolfi, nella sua carriera, ha indossato le maglie di Altovicentino, Melfi, Portici, Castrovillari, Alessandria, Arezzo, Turris, Cosenza, Juve Stabia, Cittadella e Catanzaro, totalizzando 172 presenze tra Serie B, Serie C e coppe nazionali, con 30 gol e 9 assist.

L’Avellino consolida così la propria linea d’attacco con due profili complementari: un doppio colpo che testimonia la volontà del club di alzare il livello competitivo in vista della seconda parte di stagione.