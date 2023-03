I primi distretti del commercio campani sono made in Avellino. Il nostro è il primo capoluogo di provincia della Campania ad ottenere il riconoscimento regionale. “Le vie del Centro” e “Le vie dei Caracciolo”, che ricalcano rispettivamente gli assi viari commerciali delle porte Ovest ed Est della città, sono stati ufficialmente iscritti nell’apposito elenco regionale, con la pubblicazione di due distinti decreti sul “Burc” di Palazzo Santa Lucia.

I progetti, promossi dall’Assessorato al Commercio di Piazza del Popolo, guidato da Laura Nargi, ora passano ufficialmente alla fase attuativa.

Tutela, promozione e valorizzazione del commercio sul territorio rappresentano le finalità che i due distretti mirano a perseguire, attraverso un sistema strutturato. Istituzioni, associazioni datoriali imprese condivideranno le strategie di rilancio delle attività produttive della città.

In particolare, gli esercizi ricadenti nei due distretti del commercio potranno partecipare all’avviso regionale che prevede un contributo, a valere sul Fondo per il sostegno delle attività economiche, per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro. Un bando nel quale vengono assegnati punteggi sulle misure già attuate dall’Amministrazione cittadina per migliorare il decoro urbano e l’appetibilità dei luoghi inseriti nel perimetro dei distretti.

«Si tratta, spiega il vicesindaco Laura Nargi – di un importante riconoscimento per il nostro lavoro. Arriva alla fine di un percorso durato un intero anno, insieme alle associazioni, agli stakeholders ed alla competente Commissione consiliare. Ne raccogliamo i frutti. Il bando a cui siamo pronti e titolati a partecipare – sottolinea – rappresenta un’occasione da non perdere, soprattutto per la messa in rete delle piccole attività di prossimità, che potranno strutturarsi ed ottenere importanti benefici, grazie a due misure che hanno visto il Comune di Avellino fare da apripista».