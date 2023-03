“Facciamo sentire la nostra voce”: i diritti delle persone down scendono in piazza anche ad Avellino

Tutto pronto, anche in Irpinia, per la giornata mondiale della sindrome di down edizione 2023 (martedì 21 marzo, come ogni anno, si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con l’evento che vuole attirare l’attenzione di opinione pubblica, media e interlocutori istituzionali sulle reali capacità e le esigenze delle persone con la sindrome di Down).

Ad Avellino, la locale sezione di “AIPD” (Associazione italiana persone down) ha organizzato una manifestazione che si terrà domenica 19 marzo in piazza Libertà dalle 9 alle 13, con un programma ricco di eventi ed un flashmob.

Alle 9 saranno allestiti i gazebo informativi, alle 10 inizierà la distribuzione di materiale informativo alla cittadinanza, ovvero cartoline e fischietti della campagna mondiale. Alle 11 saranno esposti dei cartelloni sul “diritto al lavoro” da parte dei ragazzi i quali, per l’occasione, vestiranno i panni della professione scelta da ognuno di loro. Lo slogan scelto è “facciamo sentire la nostra voce”.

Il flashmob è in programma alle 12, mentre alle 12.30 scatta l’ora dell’aperitivo offerto dal “Circolo Testardo” di Avellino, con la partecipazione di una delegazione della squadra di calcio a 5 serie A “Sandro Abate. Alle 13, si chiude.