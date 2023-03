Avellino, all’Archivio di Stato due aule studio multimediali “targate” Rotary

Ad Avellino, nelle stanze al secondo piano dell’Archivio di Stato, il Rotary Club presieduto da Sabino Basso ha realizzato un progetto tecnico dettagliato della rete di dispositivi necessari per la realizzazione di due aule studio multimediali, in locali già individuati dalla direzione dell’Archivio.

Verranno installate quattro postazioni computer, dotate di cuffie e interfacce grafiche per la scrittura e una lavagna interattiva multimediale, che consentirà il lavoro in gruppo e la condivisione di contenuti.

Le sale saranno dotate di connessione ad internet ad uso gratuito e potranno essere prenotate per l’utilizzo durante gli orari consentiti dalla struttura. Le sale saranno sempre vigilate, sia tramite le infrastrutture di video vigilanza già in essere che tramite il personale di servizio presso l’Archivio, così da preservare il patrimonio rotariano e mantenerlo negli anni, consentendo ai successivi Presidenti di agire per integrare e migliorare le risorse.

Obiettivo di questo progetto è raccogliere la vocazione dell’Archivio di Stato nella preservazione e nella diffusione della cultura e realizzare all’interno delle sue stanze delle aule studio multimediali all’avanguardia, che incoraggino le attività di ricerca di gruppo, l’integrazione e lo sviluppo della leadership nei giovani studenti avellinesi che frequentano l’Archivio.

L’inaugurazione è prevista sabato 18 marzo alle ore 11.30.