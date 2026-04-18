“Primavera nei Borghi”, trekking tra natura e storia domani a Santo Stefano Del Sole

La giornata nazionale Primavera nei Borghi in programma domani, domenica 19 aprile, accenderà i riflettori su piccoli centri, frazioni e borghi d’Italia con aperture straordinarie, visite guidate ed escursioni alla scoperta di luoghi di rara bellezza. In Irpinia, il cuore dell’evento sarà a Santo Stefano del Sole, il borgo che custodisce il suggestivo Belvedere della Gentilezza, il “balcone” sulla Valle del Sabato.

A raccontare il valore dell’iniziativa è Ilenia D’Oria, presidente di Archeoclub d’Italia – sede di Avellino: «Sarà un percorso tra natura e storia, con trekking dalla Chiesa Madre medievale al Palazzo Baronale, fino all’Acquedotto Augusteo». Un itinerario che intreccia paesaggi collinari, testimonianze antiche e un patrimonio ambientale che fa di Santo Stefano una vera “perla nascosta”.

L’appuntamento è fissato alle ore 9:00, in Piazza del Sole, punto di partenza per un viaggio nel borgo storico di Castelluccio, tra l’antico lavatoio, le sorgenti Urciuoli e i sentieri che conducono alle porte del Parco Regionale dei Monti Picentini. Un’occasione per riscoprire un luogo che nel 2025 ha celebrato i suoi primi 500 anni di storia e che oggi si propone come modello di turismo lento, accogliente e sostenibile.